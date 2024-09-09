«Не чудо-оружие»: военный эксперт об американских ракетах JASSM

Ракеты AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), которые США намереваются передать Украине, не являются супер-оружием. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что это обычные боеприпасы «воздух-земля» 1984 года выпуска. Последняя модификация, по его словам, проводилась 14 лет назад.

«Естественно, что по определению любая ракета будет опасна. Не существует безопасного оружия. И дальность у них очень большая — около 920-1000 километров. Для сравнения, у «Калибра» дальность повыше будет — 1,5-2 тысячи», — сказал Артамонов.

Он добавил, что у JASSM довольно серьезная боевая часть — 450 кг. К примеру, у ATACMS она не превышает 180-200 кг.

В начале сентября агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет JASSM. Вероятнее всего, в качестве носителей изделия будет использоваться истребитель F-16. Что известно о данных боеприпасах, для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии Москвы.