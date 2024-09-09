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На Украине заявили о потере села в ДНР

DeepState: российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР

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РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

Портал обновил свою интерактивную карту. Согласно новым данным, село теперь находится под контролем Вооруженных сил России.

О взятии населенного пункта под контроль также сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Однако он призвал дождаться официального подтверждения данной информации.

«Освобождение Водяного позволит нашим бойцам взять под огневой контроль дорогу снабжения боевиков, идущую от Богоявленки до самого Угледара», — написал журналист.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР. Задачу выполняли подразделения группировки войск «Центр».

7 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины продержатся в Донбассе всего три месяца на фоне больших потерь и успехов российской армии. По его словам, ВС РФ не просто освобождают территории, они «отбрасывают украинцев назад серьезными темпами».

Ранее была раскрыта готовность Киева потерять населенные пункты в районе Часова Яра.

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