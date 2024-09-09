Пленный солдат ВСУ рассказал, почему бил мирного жителя Курской области

Пленный разведчик 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко избил мирного жителя под Суджей в Курской области за медлительность. Об этом военнопленный рассказал ТАСС.

Украинского военнослужащего взяли в плен 15 августа. При досмотре у него обнаружили экшн-камеру. На одной из записей показан момент, как разведчик и его сослуживцы помещают в грузовики гражданских и российских военных. На кадрах украинские солдаты бьют и унижают людей.

«Я ударил в плечо гражданского, когда мы уже погрузились в грузовики. <…> Он не мог залезать [в грузовик]. Я не знаю, зачем я это делал», — сказал Панченко.

Военнопленный добавил, что избиениями военных занимался его сослуживец с позывным «Куля».

До этого Панченко признался, что боится последствий своего поступка. По словам военного, он «не понимал, что делает». Также военнопленный не смог объяснить причины для избиения гражданских и солдат.

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