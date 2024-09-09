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В РФ военным начнут возмещать расходы на поездки на личных автомобилях

Кабмин РФ: военным будут возмещать расходы на машины в отпусках и командировках

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Depositphotos

Российским солдатам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд в общественном транспорте, начнут возмещать расходы на использование личного автомобиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Из заявления следует, что данная мера будет применима только в отдельных случаях. В частности, речь идет о поездках граждан в командировку или отпуск.

«Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Но процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована», — отметили в кабинете министров.

Там добавили, что до сих пор солдаты получали выплаты только за поездки в поезде и полеты на самолетах. При этом для подтверждения факта поездки им надо было предоставлять проездные документы.

Как рассказали в правительстве, порядок возмещения расходов за использование личного автомобиля должны будут определить министерство внутренних дел и министерство обороны страны. Также к работе присоединятся иные федеральные органы, где предусмотрена военная служба.

В публикации подчеркивается, что все эти нюансы закреплены в уже подписанном постановлении кабинета министров.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о поддержке участников специальной военной операции.

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