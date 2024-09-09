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Рогов сообщил об уничтожении гостиницы с наемниками под Славянском

Рогов: под Славянском уничтожили несколько десятков иностранных наемников ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские силы ударили ракетами по гостинице «Заря» в городе Николаевка к востоку от Славянска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, гостиницу использовали наемники и солдаты Вооруженных сил Украины. В итоге удалось ликвидировать несколько десятков военных, заключил он.

9 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ заявил о панике в рядах ВСУ после освобождения Новогродовки. Рогов отметил, что российские бойцы «продвинулись дальше». В качестве примера он привел тот факт, что расстояние до Красноармейска в ДНР на данный момент уже сократилось до 10-11 километров.

Накануне российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в Дергачах, пригороде Харькова.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска взяли опорный пункт севернее Работино.

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