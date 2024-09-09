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Авиационную бомбу сбили в Курской области

Смирнов сообщил, что в Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили в Курской области управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал губернатор.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

8 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины сменили свою тактику в Курской области. По его словам, смена тактики украинских войск связана с «очень серьезным поражением».

Алаудинов также заявлял, что украинские войска к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела, но реализовать эти планы не удалось.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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