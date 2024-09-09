Соратник Кадырова описал содержимое телефонов бойцов ВСУ словами «волосы дыбом встают»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов описал содержимое в телефонах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) словом «грязь». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, от содержимого в гаджетах украинцев «волосы дыбом встают». Он уточнил, что часть изъятых телефонов принадлежит как не выжившим украинским военным, так и тем, кто сдался в плен.

«Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать», — заявил он.

Также он добавил, что в телефонах находили кадры, где у солдат «на голове кастрюля».

Алаудинов отмечал, что Вооруженные силы Украины имеют в своем распоряжении до четырех бригад. Он добавил, что российские войска наблюдают за личным составом ВСУ. По словам командира «Ахмата», уничтожение украинских военных и занятие приемлемых для РФ тактических позиций может привести к завершению спецоперации.

Ранее Алаудинов рассказал об отношении ВСУ к пленным россиянам.