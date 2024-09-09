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Алаудинов: нападение под Курском возглавили ССО ВСУ

Алаудинов: на Курском направлении ударный кулак возглавили ССО Украины

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил ТАСС, что ударный кулак группировки ВСУ на Курском направлении возглавили силы специальных операций (ССО).

«Ударный кулак, который был направлен на Курское направление, возглавляли ССО», — сказал он.

Алаудинов добавил, что, когда подразделения ВСУ входили в Курскую область, в их составе также было много иностранных наемников, а также бойцы, мобилизованные в течение последних трех-четырех месяцев. По его словам, все виды украинских войск понесли большие потери и теперь ВСУ вынуждены держать оборону, а не наступать, как планировалось изначально.

Утром 9 сентября командир «Ахмата» заявил, что ВСУ попытались прорваться на двух участках в Курской области, но были остановлены российскими войсками.

Ранее Алаудинов заявил о другом уровне развития России.

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