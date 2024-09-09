Осужденный за хищение земель Минобороны экс-военный может выйти по УДО

Бывший военнослужащий Сергей Бородин, которого приговорили к колонии по делу о хищении земель Минобороны РФ, может в апреле 2025 года условно-досрочно освободиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника, для досрочного освобождения экс-военному нужно полгода пробыть в колонии.

Накануне военный суд приговорил Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии. Экс-военного признали виновным в мошенничестве. Он признал свою вину и возместил ущерб. Всего фигурантами дела стали порядка 10 человек. Общая сумма ущерба составила 940 млн рублей.

Суд установил, что Бородин, действуя в составе организованной группы с иными лицами, обманом приобрел право на имущество Минобороны РФ. Речь о земельных участках, находящихся вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». Среди земель, похищенных у ведомства, оказалась часть территории Алабинского военного полигона.

Ранее экс-замминистра обороны РФ Попову предъявили обвинение в мошенничестве.