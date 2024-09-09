Командир «Ахмата» сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на двух участках в Курской области, но были остановлены российскими войсками. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник несет очень большие потери. Такими темпами, я так думаю, он скоро полностью выдохнется и мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было у него уничтожить», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что всего за сутки российские войска уничтожили в регионе две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус, одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) и одну пушку «неустановленного образца» ВСУ.

Накануне командир «Ахмата» заявил, что ВСУ к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела, но реализовать эти планы не удалось. Алаудинов отметил, что противник понес ощутимые потери.

Ранее Алаудинов заявил о другом уровне развития России.