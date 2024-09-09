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Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

Экипажи БМП-3 ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» взяли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрезали пути снабжения их крупного гарнизона под Угледаром. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам командира бронегруппы с позывным «Криптонец», солдаты стремятся бить огнем по позициям противника на поражение, так как он может пойти справа и слева по флангам. Механик-водитель БМП-3 с позывным «Велес» добавил, что отработка шла в основном по лесополосам, где укрывались украинские военные.

В Минобороны добавили, что солдаты ВСУ на этом участке стали чаще сдаваться в плен.

Этим утром экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее была названа причина вторжения ВСУ в Курскую область.

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