На Донецком направлении поразили транспорт подвоза боеприпасов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы «Южной» группировки войск с помощью беспилотника уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, везущий боеприпасы к позициям противника на Донецком направлении. Информацию ведомства передает РИА Новости.

В министерстве рассказали, что в ходе разведывательных мероприятий бойцы группировки обнаружили автомобиль и после наблюдения за его активностью установили, что на нем осуществляется доставка боеприпасов к украинским опорным пунктам и огневым позициям.

«Выявив очередную попытку подвоза боекомплекта подразделениям ВСУ на линии боевого соприкосновения, разведчики «Южной» группировки войск применили по автотранспорту противника ударный БПЛА со сбросом боеприпаса», — рассказали журналистам в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в результате удара произошла повторная детонация груза, грузовик загорелся.

8 сентября Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР. По данным ТАСС, это позволило российским войскам полностью блокировать логистику ВСУ в районе Покровска.

Украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на военного ВСУ, сообщало, что Вооруженные силы Украины попали в окружение на Покровском направлении. По его данным, украинские подразделения были окружены между населенными пунктами Лысовка и Желанное.

Ранее стало известно, что группировка ВСУ в Селидово попала в «клещи».