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Двое украинских солдат сдались в плен под Угледаром

Минобороны: двое солдат ВСУ сдались в плен под Угледаром

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

На Угледарском направлении двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом, ссылаясь на министерство обороны России, сообщает ТАСС.

По словам одного из пленных, он использовал для сдачи инструкцию с агитационной листовки с QR-кодом. Военнослужащий отсканировал QR-код, нашел телеграм-бот и прочел указание, как можно безопасно сдаться в плен. Солдат ВСУ предложил сдаться вместе с ним и своему товарищу. Второй военнослужащий, по имени Игорь, это намерение поддержал.

Пленные отметили, что причиной сдачи стало плохое к ним отношение украинских командиров. Военнослужащие подчеркнули, что плен является единственным шансом для солдат ВСУ остаться в живых.

7 сентября пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Петр Еремеев заявил, что украинское командование обманом отправляет солдат на убой в Курскую область. Солдатам ВСУ командиры объявили, что якобы отправляет их «на совещание».

Ранее пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины.

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