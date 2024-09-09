Российский вертолет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Утром 9 сентября сообщалось, что боец Вооруженных сил РФ с позывным «Армян» уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП) канистрой бензина.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее была названа причина вторжения ВСУ в Курскую область.