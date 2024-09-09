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Названа причина вторжения ВСУ в Курскую область

Климов: одной из причин нападения ВСУ на Курскую область мог быть срыв выборов

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, слова которого передает РИА Новости.

«В Киеве и у его кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка с отменой выборов и в Верховную раду, и президентские. А что этому противопоставить? Вот если напасть на территорию РФ, где должны стартовать выборы», — сказал он.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российский боец уничтожил украинскую БМП канистрой с бензином.

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Атаки на Курскую область
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