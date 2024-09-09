Жители Новогродовки в ДНР гибнут от кассетных боеприпасов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев этих обстрелов.

В публикации приводится история 17-летнего Никиты, который крутил «колокольчик» — суббоеприпас кассетного артиллерийского снаряда калибра 155 миллиметров. Юноша погиб на месте.

Минобороны России 8 сентября сообщило, что Новогродовка в Донецкой народной республике освобождена подразделениями группировки войск «Центр». Но украинские военные продолжают обстреливать населенный пункт артиллерией. В Новогродовке под ногами часто можно встретить суббоеприпасы кассетного артиллерийского снаряда, которые по форме напоминают колокольчик с лентой. Вначале местные жители не понимали угроз, исходивших от неразорвавшихся боеприпасов, поэтому некоторые их брали в руки, в результате чего гибли или получали ранения.

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