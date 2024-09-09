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Американские военные уничтожили БПЛА и ракетные установки хуситов

В Йемене американцы уничтожили беспилотники и ракетные установки хуситов

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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации трех дронов и двух ракетных установок хуситов на территории Йемена за последние сутки. Об этом говорится в социальной сети X.

«За прошедшие 24 часа силы CENTCOM успешно уничтожили три беспилотника и две ракетные установки, находящиеся под контролем хуситов в Йемене», — гласит официальное сообщение командования.

По информации CENTCOM, «эти установки представляли собой явную и непосредственную угрозу для американских сил и коалиции, а также для торговых судов в регионе».

«Эти действия были предприняты для обеспечения свободы судоходства», — добавили американские военные.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Также йеменские хуситы начали обстреливать суда в Красном море, атаковав более 80 судов. В ответ на это США и Великобритания регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Ранее хуситы сбили ракетой американский дрон MQ-9 Reaper.

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Удары США по хуситам
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