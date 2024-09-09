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Российский боец уничтожил украинскую БМП канистрой с бензином

Российский боец «Армян» уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

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Станислав Красильников/РИА Новости

Боец Вооруженных сил РФ с позывным «Армян» уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП) канистрой бензина. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе боев за село Малая Локня в Курской области российские военные подбили украинскую БМП, а когда бойцы ВСУ отступили, «Армян» уничтожил ее с помощью канистры с бензином. При этом военные ВСУ были где-то рядом и могли открыть огонь по российскому солдату.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронты ВСУ на территории Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии.

Ранее на Западе сообщили о больших потерях ВСУ.

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