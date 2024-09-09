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Белоруссия усилила охрану и оборону границы на юге страны

Совбез Белоруссии: охрана и оборона госграницы на юге страны усилена допчастями

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Depositphotos

Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович, слова которого передает «Национальная оборона».

Он заявил, что граница усилена в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей ВС, других войск и воинских формирований.

8 сентября Совбез Белоруссии заявил о концентрации у границы 14 тысяч военных Украины.

В конце августа в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что границу с Украиной продолжают охранять в усиленном режиме. Начальник Гомельской погрангруппы Андрей Федоров при этом отметил, что обстановка на границе двух государств «осложнилась уже не первый год».

Ранее в Совфеде заявили, что Белоруссию не смогут втянуть в военное противостояние с Украиной.

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