В САР отразили повторную израильскую атаку

Сирийские системы противовоздушной обороны успешно отбили повторную ракетную атаку Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 км от Дамаска. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По имеющимся данным, удары были направлены на наземные цели в районе города Масьяф. Также беспилотники израильских ВВС были замечены в воздухе над побережьем Банияса и Тартуса, по которым также открыли огонь сирийские силы ПВО. Информация о действиях БПЛА пока не раскрыта.

Этой же ночью телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские самолеты осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время, используя воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.

Источник в министерстве обороны Сирии заявил агентству SANA, что «сирийские средства ПВО успешно отразили агрессивное нападение израильских сил». Он отметил, что часть ракет была перехвачена до достижения целей. В результате атак 24 человека получили ранения, пять из них не выжили.

Ранее российские военные поразили две базы боевиков в Сирии.