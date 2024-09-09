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В САР отразили повторную израильскую атаку

Силы ПВО Сирии повторно отразили атаку ЦАХАЛ на провинцию Хама

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BabakTaghvaee1/X

Сирийские системы противовоздушной обороны успешно отбили повторную ракетную атаку Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 км от Дамаска. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По имеющимся данным, удары были направлены на наземные цели в районе города Масьяф. Также беспилотники израильских ВВС были замечены в воздухе над побережьем Банияса и Тартуса, по которым также открыли огонь сирийские силы ПВО. Информация о действиях БПЛА пока не раскрыта.

Этой же ночью телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские самолеты осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время, используя воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.

Источник в министерстве обороны Сирии заявил агентству SANA, что «сирийские средства ПВО успешно отразили агрессивное нападение израильских сил». Он отметил, что часть ракет была перехвачена до достижения целей. В результате атак 24 человека получили ранения, пять из них не выжили.

Ранее российские военные поразили две базы боевиков в Сирии.

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