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Рогов заявил о панике в рядах ВСУ после освобождения Новогродовки

Рогов: ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР в панике перебрасывают силы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Освобождение Новогродовки на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) вызвало панику в рядах украинских войск. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, которого цитирует РИА Новости.

«Новогродовка не просто освобождена, наступательные действия наших войск продолжаются», — отметил он.

По словам Рогова, российские бойцы «продвинулись дальше». В качестве примера он привел тот факт, что расстояние до Красноармейска в ДНР на данный момент уже сократилось до 10-11 километров. Штурмовики ВС РФ развивают успех, что заставляет противника паниковать и перебрасывать подразделения, пытаясь не допустить обвала фронта.

6 сентября Рогов заявил, что украинские войска бросили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области и начали отступать под натиском Вооруженных сил России.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска взяли опорный пункт севернее Работино.

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