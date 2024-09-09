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Пленный рассказал, как сослуживцы и командование ВСУ бросили его в ДНР

58-летний солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его под Сергеевкой

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мобилизованный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков рассказал, что сослуживцы бросили его одного под Сергеевкой в ДНР. Его слова передает РИА Новости.

«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки», — сказал 58-летний мужчина.

По его словам, изначально на позиции было шесть солдат, но четыре человека сбежали. На месте остался он и еще один военный, который позднее также скрылся. Аржаков заявил, что сам принял решение сдаться в плен.

7 сентября пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Петро Еремеев заявил, что украинское командование обманом отправляет солдат на убой в Курскую область. Пленный боец ВСУ добавил, что перед отправкой в Курскую область, командир приказал собирать вещи, чтобы якобы отправиться «на совещание». Солдат тогда задался вопросом, зачем на «совещание» нужно брать бронежилет и «кому нужен на таком мероприятии рядовой состав». Еремеев рассказал, что попал в плен после того, как с группой сослуживцев оказался зажат российскими бойцами на территории пожарной части.

Ранее в Минобороны спрогнозировали дальнейшее развитие событий в Курской области.

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