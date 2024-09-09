В Минобороны спрогнозировали дальнейшее развитие событий в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник несет очень большие потери. С такими темпами, я так думаю, что он скоро действительно полностью выдохнется, и мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было у него уничтожить: технику, личный состав», — заявил он.

Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

8 сентября Алаудинов заявил, что ВСУ ускорили наступление российских войск атакой под Курском.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Алаудинов рассказал об отношении ВСУ к пленным россиянам.