Израильская авиация атаковала территорию Сирии

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по территории Сирии. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

Атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. После первого удара последовала вторая серия атак израильской авиации. Израиль также нанес удар по находящемуся в провинции Хама сирийскому научно-исследовательскому центру.

28 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона требует прекратить бомбежки территории Сирии, которые мешают политическому урегулированию ситуации в республике.

23 августа жители Дамаска услышали взрывы в центре города. Хлопки раздались в небе над сирийской столицей. Кроме того, была видна работа систем ПВО по воздушным объектам.

Позднее сирийское государственное агентство также сообщило, что противовоздушные силы Сирии отразили атаки Израиля в пригороде Дамаска.

Ранее «Хезболла» оценила участие Сирии и Ирана в борьбе против Израиля.