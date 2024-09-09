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Экс-советник Пентагона рассказал о тяжелой потере для ВСУ

Макгрегор: удар по военному институту в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ

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Wikimedia Commons

Удар российской армии по Полтавскому военному институту связи стал тяжелой потерей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Говоря о ситуации в Полтаве, Макгрегор заявил, что «украинский корабль идет ко дну». По его мнению, удар по институту в Полтаве продемонстрировал миру серьезность намерений ВС РФ. Макгрегор написал, что «Россия не шутит, она настроена серьезно».

6 сентября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России поразили 179-й объединенный учебно-тренировочный центр украинских войск, который располагался в городе Полтаве. По информации оборонного ведомства, на территории центра проходила подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которых в дальнейшем задействовали бы для ударов по России. Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов, подчеркнули в Минобороны.

РИА Новости сообщало, что ВСУ потеряли около 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве.

Ранее в подполье рассказали об ударе войск РФ по топливному складу в Полтаве.

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Операция на Украине
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