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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили склад с боекомплектами для ВСУ под Харьковом

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в Дергачах, пригороде Харькова, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев агентству РИА Новости.

«В 17:15 был произведен удар по складу с боекомплектами в Дергачах. После мощного взрыва началась длительная детонация», — уточнил собеседник агентства.

8 сентября сообщалось, что после объявления воздушной тревоги в Харьковской области на территории Харькова произошла серия взрывов.

Накануне в ряде районов Харькова произошло отключение электро- и водоснабжения после серии взрывов.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российская армия атакует исключительно военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В Полтавской области после произошедшего был объявлен трехдневный траур. Власти города призвали граждан сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Ранее российские военные ударили по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом.

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