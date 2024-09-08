Подразделения группировки российских войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях поразили формирования 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, под удар Вооруженных сил (ВС) РФ также попали формирования 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах Гоптовки, Охримовки, Сосновки и Волчанска в Харьковской области.

В Минобороны РФ уточнили, что за сутки на указанных направлениях ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122 мм гаубицу Д-30.

До этого сообщалось, что российский бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области. В Минобороны РФ отметили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube ранее заявлял, что российские войска своими ударами сократили число дальнобойных ракет ATACMS и пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, стоящих на вооружении украинской армии.

Ранее Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на Курском направлении.