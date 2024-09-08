Эксперт раскрыл желание НАТО спровоцировать войну с Россией

Государства в составе Североатлантического альянса, координирующие удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, пытаются спровоцировать Москву на военный ответ европейским странам. Об этом РИА Новости заявил журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.

По его словам, если РФ пойдет на этот шаг, то российское государство можно будет обвинить в насилии над европейскими гражданами и начать войну с ним напрямую всеми силами НАТО.

«Они (государства НАТО. — «Газета.Ru») провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как «Россия теперь атакует гражданских в Европе»», — заявил эксперт.

Эскобар добавил, что такими действиями предпринимается попытка задействовать пятую статью Североатлантического договора, предполагающую, что нападение на одного члена блока рассматривается как атака на всех членов.

Накануне политолог Богдан Безпалько обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных партнеров снять любые ограничения для ударов их вооружениями по территории России. Эксперт выразил уверенность, что нанесение ударов вглубь РФ является вопросом времени, а потому готовиться следует уже сейчас.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.