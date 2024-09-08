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Российские саперы разработали новую методику разминирования местности

МО: саперы «Востока» разминируют местность с помощью беспилотников

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РИА Новости

Саперы группировки российских войск «Восток» разработали новую методику разминирования местности с помощью беспилотников коптерного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Военные инженеры группировки войск «Восток» начали использовать БПЛА коптерного типа для разминирования территорий», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, вначале российские специалисты запускают на необходимый участок местности дрон-разведчик. Он на максимально низких высотах обнаруживает оставленные Вооруженными силами Украины ловушки, а также неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы.

В минобороны добавили, что после этого к обнаруженной мине отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, оператор которого осуществляет ее сброс для уничтожения выявленных боеприпасов методом подрыва.

До этого аналитик Захар Андреев рассказал, что РФ и Украина в ходе боевых действий продемонстрировали новые способы перехвата беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что в зоне специальной военной операции идет «война роботов».

Ранее ВСУ начали применять «драконов» в зоне СВО.

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