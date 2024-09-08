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Обвиняемые по делу о поставке некачественных сухпайков российским военным не признали вину

Обвиняемые по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ не признали вину

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breakermaximus/Shutterstock/FOTODOM

Двое обвиняемых по делу о поставке некачественных сухпайков в Вооруженные силы РФ заявили о несогласии с обвинениями в свой адрес и непризнании вины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Адвокат в защиту обвиняемого топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Валерия Ковалевича отметил, что суд оставил без проверки обоснованность подозрения следствия в его причастности к совершению преступления. Таким образом, непризнание вины не может являться действием, направленным на сокрытие следов преступления и воспрепятствовать ходу расследования, утверждает сторона защиты.

В решении Мосгорсуда по апелляции на арест обвиняемых подчеркивается, что юристы дали положительную характеристику Ковалевича и другого топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко.

До этого сообщалось, что в деле о поставках Вооруженным силам России некачественных сухпайков могут появиться новые обвиняемые.

7 сентября сообщалось, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 годы.

Речь об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Они под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.

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