В Сумах произошли новые взрывы

Взрывы раздались в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram сообщил украинский «24 канал» в Telegram.

Вечером 7 сентября в данном населенном пункте также были зафиксированы взрывы.

6 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ ударили по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ.

Утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. В Минобороны России заявили, что на этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

По данным ведомства, для нанесения удара использовали высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники. В министерстве подчеркнули, что все заданные цели удалось поразить.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.