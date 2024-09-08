Вооруженные силы России ударили по гостинице «Зоря», которая находится под Краматорском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его информации, речь идет о гостинице, расположенной в населенном пункте Николаевка. В этом здании размещались военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

7 августа сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» ВС РФ поразили боевую технику и живую силу ВСУ, которые находились в лесу в приграничном районе Курской области.

В тот же день высокопоставленный военный источник рассказал РИА Новости, что российские войска ударили ракетами из ОТРК «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в Константиновке в ДНР. По его словам, в итоге бойцы ВС РФ уничтожили около 50 французских боевиков.

Ранее российские военные ликвидировали бойцов британского спецназа в Одессе.