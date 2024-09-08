Белоусов поздравил российских бойцов с Днем танкиста

Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя танкистов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм», — отметил глава ведомства.

По его словам, экипажи боевых машин умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво.

Белоусов напомнил, что танкисты всегда считались образцом мужества и патриотизма.

Министр обороны не оставил без внимания самоотверженный труд сотрудников оборонно-промышленного комплекса, которые создают лучшие образцы бронетанковой техники.

В конце августа экипаж Т-80 из группировки войск «Центр» успешно атаковал опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Профессиональные действия экипажа танка позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в заданном районе.

Ранее «Уралвагонзавод» отправил танки Т-90М российским военным.