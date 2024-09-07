ВС РФ уничтожили технику и солдат ВСУ, прятавшихся в лесу на Курском направлении

Артиллеристы группировки «Север» ВС РФ поразили боевую технику и живую силу ВСУ, которые находились в лесу в приграничном районе Курской области. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале и прикрепило к посту кадры объективного контроля.

По данным оборонного ведомства, силы противника прятались в лесном массиве, но были обнаружены средствами воздушной разведки.

«После подтверждения, обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск «Север»», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что десантники из состава группировки «Север» ликвидировали украинский минометный расчет в лесопосадке в приграничном районе Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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