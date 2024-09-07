ВС РФ уничтожили гаубицу американского производства в Харьковской области

Российские солдаты ликвидировали гаубицу M777, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что первыми машину обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север». Они выявили движение грузового автомобиля украинских войск с буксируемой M777, произведенной в США.

После этого информацию о местоположении гаубицы получил расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет».

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» <...> M777 <...> была уничтожена. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрыв и пожар», — добавили в ведомстве.

7 сентября Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки военнослужащие страны ликвидировали несколько цехов по производству реактивных дронов «Паляница» и компонентов для ракет «Гром-2» на территории Украины. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ поразили инфраструктуру одного из аэродромов украинских войск и узел спутниковой телекоммуникационной связи.

Ранее российские солдаты нанесли удар по месту скопления французских наемников в Донбассе.