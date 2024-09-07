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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 280 военных

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 280 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли за день 13 единиц бронетехники: три танка и десять бронированных машин, девять артиллерийских орудий, в том числе американскую гаубицу М777, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тыс. военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК.

До этого российские силы ПВО сбили ракету Вооруженных сил Украины в небе над Курской областью.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.

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