Средства ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Российские силы ПВО сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО в приграничном районе Курской области сегодня днем сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал Смирнов.

Украинские военные регулярно обстреливают российский регион. Силы ПВО ежедневно защищают жителей Курской области от атак со стороны ВСУ. Так, 6 сентября, они сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и две управляемые авиабомбы.

В ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.