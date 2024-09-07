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Кадыров показал видео с новыми пленными солдатами ВСУ

Кадыров: спецназ «Ахмат» взял в плен еще троих мобилизованных солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в российский плен. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале чиновника.

На кадрах представлены трое мужчин, которые поочередно называют свои имена и фамилии, места жительства и подразделение. Все они оказались мобилизованными из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты ВСУ.

По словам Кадырова, эти солдаты попали в плен, потому что были «деморализованы» происходящим на фронте.

«Если очутившись у нас в руках они облегченно вздыхают, то это говорит о многом», — добавил чеченский лидер.

Также сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военнослужащих, которые принимали участие в пленении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что бойцам ВСУ в Курской области «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» накануне было подбито два танка, два миномета, а также автотранспорт и артиллерийская установка.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.

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