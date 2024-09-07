В Минобороны РФ рассказали об объектах ВСУ, уничтоженных за сутки

Российские солдаты за минувшие сутки уничтожили несколько цехов по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Паляница» на территории Украины. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что при нанесении ударов по объектам украинских войск бойцам Вооруженных сил РФ содействовали расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация. Также в операциях приняли участие ракетные войска и артиллерия.

«Поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница», склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские военные нанесли урон инфраструктуре одного из аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили их узел спутниковой телекоммуникационной связи. Вместе с этим они поразили места скопления солдат и техники украинских войск в 139 районах боевых действий.

6 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВСУ нанесли удары по месту производства украинских реактивных беспилотников в Днепропетровской области. В том же регионе были зафиксированы взрывы в районе аэродрома, с которого украинские военные запускают свои дроны.

Ранее российские войска поразили авиагородок ВСУ в Полтавской области.