В армию России за два года поставлено более 9,1 млн некачественных сухпайков

Арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат», под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей.

По результатам лабораторного исследования установлено, что индивидуальные рационы питания для военнослужащих не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

Суд арестовал Михаленко, Ковалевича и Смирнову в апреле этого года. АО «Грязинский пищевой комбинат» было основано в 1944 году в Липецкой области, предприятие производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.