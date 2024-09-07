В Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках в двух приграничных регионах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что над регионами сбили летательные аппараты самолетного типа.

Этим утром десантники из состава группировки ВС РФ «Север» ликвидировали украинский минометный расчет в лесопосадке в приграничном районе Курской области.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на фоне ракетной опасности в регионе силы ПВО сбили украинскую ракету.

4 сентября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны РФ поразили в приграничном районе Курской области две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этот же день экипаж российского штурмовика Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники ВСУ в Курской области. Уничтожение украинских формирований попало на видео. В Минобороны отметили, что место скопления ВСУ находилось в приграничном районе российского региона.

6 сентября российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинский бронетранспортер в Курской области.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.