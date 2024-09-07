Российские военные ударили из «Града» по позициям ВСУ в Курской области

Военные группировки войск «Север» с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, были уничтожены «позиции с живой силой украинских террористических формирований».

Командир батареи «Градов» с позывным «Нева» рассказал, что РСЗО наносят удары по опорным и наблюдательным пунктам противника, а также по маршрутам движения бронетехники ВСУ. По его словам, в последнее время уничтожались целые колонны украинской техники, танки и иностранные гаубицы.

«Бывает, что работаем круглыми сутками, день и ночь», — заявил командир реактивного взвода с позывным «Балу».

Он подчеркнул, что российские военные готовы идти до конца. «Балу» добавил, что за минувшие недели ВСУ понесли большие потери в курском приграничье.

6 сентября Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ за неделю потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до 16 215 военнослужащих.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в живых осталось меньше половины бойцов ВСУ, которые вошли Курскую область.

Ранее Алаудинов назвал события под Курском решающим боем СВО.