Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержатся в Донбассе всего три месяца на фоне больших потерь и успехов российской армии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Это закончится в течение трех-четырех месяцев», — сказал эксперт.

По его словам, российские войска не просто освобождают территории Донбасса, они «отбрасывает украинцев назад серьезными темпами». Джонсон отметил, что скоро произойдет битва за город Покровск (украинское название Красноармейска), который уже ждет прибытия русских.

Экс-аналитик ЦРУ оценил суточные потери ВСУ в 2300 солдат. Он подчеркнул, что Украина не сможет долго воевать с таким высоким уровнем потерь и рискует потерять свою государственность в случае продолжения интенсивных военных действий.

Накануне британское издание The Spectator писало, что потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Украины и может вынудить ВСУ уйти за границы территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи процитировал пресс-секретаря 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который заявил, что Вооруженные силы РФ в ДНР в 10 раз превосходят украинскую армию по количеству выпускаемых снарядов.

Ранее власти Красноармейска начали готовиться к уличным боям и строить оборонительные укрепления.