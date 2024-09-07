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Госдеп разрешил продажу Нидерландам ракет «воздух – воздух» на $691 млн

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет на $691 млн

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Госдеп разрешил возможную продажу Нидерландам управляемых ракет класса «воздух – воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х Sidewinder на $691 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона и отвечающее за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам.

По данным ведомства, правительство королевства намерено приобрести 246 ракет указанной разновидности, тактические блоки наведения, запчасти и иное техоборудование. Отмечается, что эта сделка не окажет негативного влияния на оборонные возможности США.

В конце августа Госдеп уже дал разрешение на возможную продажу Нидерландам пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $224 млн. 5 сентября стало известно, что королевство увеличит свои расходы на оборону более чем на 10% — до почти €24 млрд.

Ранее украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников.

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