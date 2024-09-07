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В Британии назвали последствия для Украины от потери Красноармейска

Spectator: потеря Красноармейска может вынудить ВСУ покинуть территорию ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) станет сокрушительным ударом для Украины и может вынудить Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйти за границы территории Донецкой народной республики. Об этом пишет британское издание The Spectator.

В статье отмечается, что Красноармейск стратегически важен для Украины, поскольку является крупным логистическим хабом, который стоит на пересечении железных и автомобильных дорог, связывающих город с другими населенными пунктами вдоль линии фронта на донецком направлении.

«Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом... Для России он во многих отношениях — ключ к остальной части Донбасса», — пишет журналист и режиссер Джордж Льюэллин, который недавно посетил город.

По словам автора, если армия России освободит Красноармейск, то это позволит ей зачистить от ВСУ всю ДНР.

Льюэллин процитировал пресс-секретаря 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который заявил, что Вооруженные силы РФ в ДНР в 10 раз превосходят ВСУ по количеству выпускаемых снарядов.

2 сентября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что потеря Украиной Красноармейска не приведет к немедленному обвалу фронта, но за этим может последовать «серия катастроф».

Ранее власти Красноармейска начали готовиться к уличным боям и строить оборонительные укрепления.

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