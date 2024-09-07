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В Иране отреагировали на данные о поставках оружия сторонам конфликта на Украине

Иран исключил поставки оружия сторонам конфликта на Украине

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Shutterstock

Иран не занимается поставками оружия сторонам конфликтов, в том числе на Украине. Соответствующее заявление распространило постпредство республики при ООН, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что Иран воздерживается от таких действий и призывает другие страны последовать этому примеру.

«Позиция Ирана касательно конфликта на Украине остается неизменной. Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня», — отмечается в заявлении.

Оно стало реакцией на публикацию газеты The Wall Street Journal, которая со ссылкой на неназванные источники написала, что республика якобы поставила РФ баллистические ракеты малой дальности. При этом Москва и Тегеран неоднократно заявляли, что РФ не получает иранское оружие, в том числе БПЛА, для применения на Украине.

Ранее Иран отреагировал на причастность к подготовке российских солдат.

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