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ВСУ за сутки выпустили 77 боеприпасов по ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 25 раз обстреляли ДНР, ранения получили 5 мирных жителей

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Reuters

Донецкая народная республика (ДНР) за минувшие сутки 25 раз попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выпустили по российскому региону 77 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Семь обстрелов — на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на Горловском направлении», — отмечается в сообщении.

По данным СЦКК, ранения получили пять мирных жителей республики.

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ ударили по рынку «Сокол» в донецком микрорайоне «Текстильщик», в результате чего пять гражданских лиц получили ранение, еще троих не удалось спасти. По словам Пушилина, обстрел Донецка велся артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. Также в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадала 20-летняя девушка, добавил глава республики.

Ранее несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ.

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