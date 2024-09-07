ВСУ за сутки выпустили 77 боеприпасов по ДНР

Донецкая народная республика (ДНР) за минувшие сутки 25 раз попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выпустили по российскому региону 77 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Семь обстрелов — на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на Горловском направлении», — отмечается в сообщении.

По данным СЦКК, ранения получили пять мирных жителей республики.

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ ударили по рынку «Сокол» в донецком микрорайоне «Текстильщик», в результате чего пять гражданских лиц получили ранение, еще троих не удалось спасти. По словам Пушилина, обстрел Донецка велся артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. Также в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадала 20-летняя девушка, добавил глава республики.

Ранее несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ.