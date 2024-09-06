ВС России нанесли удар по Кривому Рогу и уничтожили 250 военнослужащих ВСУ

ВС России нанесли удар по Кривому Рогу, были уничтожены 250 военных Вооруженных сил Украины, из которых 70 человек были наемниками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

Удар по украинскому городу был нанесен 4 сентября, уточнил источник.

«В результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков», — сообщил источник.

В пункте дислокации помимо украинских военных находились наемники из Франции и Румынии - специалисты по производству беспилотников, а также по работе ПВО.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ночью нанесли удар по мосту и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). ВС РФ поразили мост на трассе М-04.

Ранее подполье сообщило о массированном ударе по позициям ВСУ под Краматорском.