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В Курской области сбили БПЛА и две авиабомбы

Смирнов: силы ПВО сбили украинский беспилотник и две авиабомбы в Курской области

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и две управляемые авиабомбы сбиты в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы», — написал он.

Чиновник также выразил благодарность российским бойцам ПВО.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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