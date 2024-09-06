В Курской области сбили БПЛА и две авиабомбы

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и две управляемые авиабомбы сбиты в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
«В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы», — написал он.
Чиновник также выразил благодарность российским бойцам ПВО.
Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.