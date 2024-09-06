США выделили Украине новый пакет военной помощи

Администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Сегодня Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — сказано в заявлении.

В новый пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

До этого немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны в Германии заявил о необходимости завершить конфликт с РФ текущей осенью. Как сказал глава государства, окончание боевых действий в течение следующих трех месяцев позволит восстановить «надежный международный порядок безопасности».

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.